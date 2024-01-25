今年大學學測22日結束，全國教師會表示，從報名人數來分析，許多技高學生報考學測以增加入學機會，若放任此趨勢自由發展，技職教育恐面臨崩解：此外，同時選考數學A、數學B的比例將近6成，此現象與108課綱講求的「數學分流」、「適性發展」背道而馳。

在少子化趨勢下，最近3年學測報名人數不但未減，還逆勢增加。以今年學測為例，12萬0195人報名，跟去年相較，增加了1636人。

全教會表示，學測報名人數增加與少子化及高三人數的負成長不一致，推估應是技高學生跨考人數增多。究其原因，長期以來普技高招生策略模糊不清，使得技高學生嘗試報考學測以增加入學機會。雖此跨考制度立意良善，但若比例過高造成失衡，科大端招生不利事小，技職教育崩解才茲事體大。

再細看數學A與數學B的報考人數，111學年到113學年度，數學A共增加9210人、數學B共增加5167人。全教會指出，學生同時選考數學A、數學B的比例將近6成，此現象與108課綱講求的「數學分流」、「適性發展」背道而馳，主因為增加一科數學，就可以增加521～803個志願數，學生當然要加考較難的數學A以增加機會，但如此卻違背數學課綱設計的理念。

今年學測，適逢寒流來襲，自無是否開放冷氣之需求。不過全教會說，大考中心在學測前制定出符合各地區需求的開冷氣規定，宣布「考試當天氣象預報達攝氏28度以上可開冷氣」新規定，讓現場試務人員能彈性調整，值得肯定。

此外，今年學測在高雄左營高中考場考數學A時結束鈴提前1分鐘誤響，影響考生權益；21日下午2時至3時大考中心網站無法進入，考生及老師無法在考完下載到題目，紛紛抱怨。全教會期許大考中心，在未來考場配置及網頁軟硬體上，能檢討改善，才是考生之福。