113學年度大學學測於20日至22日登場，衛福部前中醫藥司司長黃林煌為報考美術系，高中畢業45年後再度踏入考場應試，他表示從小就對畫畫很有興趣，希望能考上美術系圓夢，他直言不想退休後過著躺著等死的生活，還說學習是世界上最快樂的事，這也讓他成考場中另類考生。

62歲的黃林煌出身宜蘭，學士後中醫系畢業，又到美國杜蘭大學取得熱帶醫學與公共衛生碩士，學成歸國後又攻讀國立陽明交通大學傳統醫學博士，曾任駐非洲史瓦帝尼大使館參事、衛福部中醫藥司司長等，現為衛福部基隆醫院中醫主治醫師。

黃林煌說，他從小就對美術很有興趣，特別喜歡畫畫，老師曾問他是否要讀美術系，當時他只想當醫師，沒有把美術這件事放在心上，反而是他出社會後經常靠畫畫紓解工作壓力，在史瓦帝尼大使館擔任參事期間，突有了未來退休後要考美術系的念頭。

即便早已擁有博士學位，黃林煌今年仍報考大學學測，這也是他1979年首度參加大學聯考，相隔45年後再度踏進大學學測考場，雖然很緊張，但他有信心，盼望能考上美術系圓夢，希望給自己一個「不想過躺著等死的退休生活」，還說學習是世界上最快樂的事。