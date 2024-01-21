【Toyz超哥事件懶人包】醋飯、國籍引爆！超哥當街拳上Toyz 傷勢曝光！超哥表示：Toyz語帶挑釁

知名直播主Toyz到號稱「全台最有錢YouTuber」超哥開的餐廳吃飯，嫌魚好吃醋飯不好吃，被超哥打到頭破血流，縫了至少10針並提告，實況主丁特昨晚直播也聊到此事，還有一名自稱是「KHL現職律師」的網友分析，假如他是Toyz律師，若超哥身上有緩刑、想和解，他一定獅子大開口，因為超哥在乎的不是罰金，而是有沒有留前科、被判刑。

實況主丁特昨天深夜直播聊到超哥打Toyz的事件，認為不管醋飯好不好吃，超哥都不該出手打人，可以開玩笑說「不好意思啊，我們這邊醋飯都免費招待」，幽默化解。

期間一名自稱「KHL現職律師」的網友在丁特的直播間跳出來分析，Toyz提告超哥恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等4項罪嫌，但這個要告重傷害或是殺人未遂不可能，如果他是Toyz的律師，應該會提出刑法第150條聚眾鬥毆，可處6個月以上、5年以下徒刑，因為判6個月以下的話，它沒有易科罰金。如果超哥在緩刑中，代表他累犯，若這累犯也是傷害性質，那麼他打Toyz的刑責會再加重。

丁特追問，最後超哥的刑責會怎樣？KHL現職律師表示，如果兩人和解就會撤訴，但沒和解的話，以Toyz的傷勢，超哥大概會被判5到6個月，易科罰金可以一天1000或3000元，不過這要由法官衡量；若超哥身上有緩刑想和解，律師直言「我一定獅子大開口，超哥這麼有錢，應該不在意被易科罰金18萬還是54萬，他在乎的是有沒有留前科，以及他前面那個緩刑。」