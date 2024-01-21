【Toyz超哥事件懶人包】醋飯、國籍引爆！超哥當街拳上Toyz 傷勢曝光！超哥表示：Toyz語帶挑釁

網路遊戲實況主兼YouTuber Toyz（劉偉健）昨（20）日到網紅超哥新開的日式餐廳用餐，過程中批評醋飯很難吃等，引發超哥不滿出手痛毆，一名男子表示，Toyz自詡是美食公道伯，好奇問Toyz拍過這麼多美食單元，有沒有哪一家美食被讚好吃？貼文引發一票網友列出美食清單。

原PO今（21）日於PTT八卦版指出，Toyz在自己的YouTube頻道評鑑餐廳美食，開頭自稱是「美食公道伯」，他根據過去觀看影片的印象，Toyz對單價較高的食物總是豪不吝嗇批評。

針對這次Toyz和超哥的肢體衝突，原PO認為不管超哥開什麼餐廳，都會被Toyz嫌棄，他好奇問Toyz拍過這麼多美食單元，有沒有哪一家美食被讚好吃？

網友一致認為食物口味好吃因個人喜好而異，觀眾們從過往的影片發現，Toyz吃飯很重視價格及CP值，愈是平價的小吃，批評聲音愈小；反觀米其林餐廳等經常被吐槽。

也有一票人點出Toyz曾稱讚過的店家，包括教父牛排、侯布雄、阿男麻油雞、俺達肉屋、今大滷肉飯、桃花林及Baan泰式料理等，直呼他稱讚的這些餐廳，真的很好吃。