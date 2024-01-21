今年學測英文科閱讀測驗考了魔鬼氈的發明歷程、鳥類和蟻類群聚的科學現象，補教老師說，閱讀測驗考科普文章成主流，考生應注意此趨勢。此外，關於英文作文要考生選一個機器人來解決自己的生活問題，補教認為這一題很生活化，考生都能發揮，但「要高分很難，要低分則更難」。

補教老師Fran表示，今年英文科題目友善、貼近真實，譬如中翻英題目，就考選舉期間政治人物造訪廟宇；作文題目則要考生在3種機器人中擇一來解決生活上的困擾。這些題目都在學生現實生活中就會遇到，很真實。

補教老師Gary說，今年英文科詞彙題共40個選項，其中有24個選項、占6成屬於level 3至level 5，考生只要有認真讀英文科，這些題目就不難。不過也有些詞彙超過高中生所學的7000個單字內容，考生要思考一下才能作答。

Gary表示，科普文章成為閱讀測驗的主流，魔鬼氈的發明歷程、鳥類和蟻類群聚的科學現象均入題，考生在英文閱讀上要更廣泛，才能因應。

今年英文科作文要考生從3張機器人的圖片中選一個，以解決自己生活上面臨的問題。補教老師林揚表示，這個題目每個考生都會寫，而且很容易下筆，但因為生活化，許多考生可能會寫成流水帳。整體來說，英文作文「要高分很難，要低分則更難」。

林揚表示，考生這篇英文作文要分兩段來寫，第一段要寫為何需要機器人，第二段則寫機器人如何解決自己的生活問題，兩段之間要有連結，而且重點在寫人，如果機器人占的比例太高，反而不易得高分。

補教認為，今年英文題目較去年簡單一些，頂標維持跟去年一樣是13級分，但前標預估12級分，較去年提高1級分。