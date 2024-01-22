今年學測社會科考了俄烏戰爭及疫情過後網購蔬菜的行為等時事題，全國教師會解析，合科整合題組多，但各冊單元分布不均。

全教會表示，地理科領域題目，考生需具備紮實的基礎跨科知識及閱讀理解能力，融會貫通是得分之金鑰。與去年相比，因題幹與選項之試題文字增加，又需具備跨科知識，試題較難。

全教會說，今年地理科題目時事題較少，僅第16題以疫情過後網購蔬菜的行為及第51-53提及俄烏戰爭，考土耳其與俄國之地緣關係；另有一些跨領域整合題，如題組題第45題以歷史及公民資料做背景結合地理的空間分布來出題，非以往僅考單一位置，更能完整明瞭一個事件的前因後果。

全教會說，地理共24題，選擇題21題，其中5題結合較多歷史知識；而非選題較前兩年占比高（3題共12分），且為分析題目非單純簡答，考生需具備完整論述能力。試題分布較不平均，地理系統著重在人文地理（第二冊），占比超過六成，第一冊的自然地理僅一成。

在歷史科方面，全教會認，試題難易度與去年相比，整體較適中，試題符合領綱。其中第51-53題，提到土耳其的歷史脈絡及近年來憲政體制的變化，更導入地緣政治探討俄烏戰爭發展與土耳其的關聯及影響。

歷史科有一些跨域整合題，例如第61-64題，提到美國華工議題 ，以跨越歷史、公民、地理三科，凸顯人群的移動帶來政治與社會面的影響。本屆兩科合一與三科合一的題型較往年多，重視世界文明的交流，以第三冊的內容偏多。

全教會說，歷史科題目重視圖表，例如第7、8、9題，以亞洲地區的貿易與文化交流、人群的往來與貿易交換為題幹，搭配圖表的運用與解釋測試學生解讀能力，內容以第二冊比例較高。

此外，歷史科例如第41、42、43題，提到社會領域課程進行跨科問題探究學習，以印度為主題將歷史分期、題目設定、觀點解釋結合，符合新課綱探究與實作課程精神。

公民與社會部分，全教會認為，各冊單元素材選取不均，法律相關題目較少，近來受關注的少事法與少年犯罪未入題。試題難易度與去年相比，整體較中等，試題符合領綱。

全教會說，公民與社會試題大量運用歷史的史料背景，對當代公民的知識進行分析判斷。對於老師的影響，跨科整合題型盛行，公民科老師必須了解更多歷史事件，以諸多歷史事件來分析公民科的相關概念。

全教會說，公民與社會試題知識內涵的深度較低，學生不須深究知識概念，例如第29-30題，係以GDP做為題幹，但未能在題目中延伸出公民關於GDP指標內涵的相關題目，甚為遺憾。