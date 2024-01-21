補教老師陳怡樺表示，今年學測國語文綜合能力測驗題目共有約1萬字，其中文言文和白話文的題目是1比1，不過有8成是閱讀理解題，甚至混合題32至36題要考生對讀4個文本，所幸不是很難。他認為今年國綜題目不會比去年難，應該是持平。

陳怡樺表示，在國綜命題上，大考中心似乎要將題目不要離考生生活太遠，因此第13至15題以歷代周處除三害的故事為題材，融合2023年10月台灣迷因電影大片《周處除三害》，演變成考題，這題非常跟得上時代潮流。

此外，陳怡樺說，今年國綜多重選擇題有很多台灣題材，例如第28題考台灣海洋文化、第30至31題考鄭成功的事蹟，都充滿台灣元素。

陳怡樺指出，今年比較特別的是，混合題第32至36題，要考生對讀4個文本來作答，其中2個文本是白話文、2個文本是文言文，是歷來要考生對讀最多文本的題目。其中2個文言文文本是李煜的〈浪淘沙〉及辛棄疾的〈破陣子〉，考生應該都有讀過，答起來不困難。