補教老師解析指出，今年學測數學B出得很好，但卻是3年來最難，預估頂標、前標、均標均會下降1級分。此外，這份試題對於自然組考生比較有利，對社會組考生較不利。

補教老師解創智說，今年數B的計算量比往年大，尤其屬於數B範圍的圓錐截痕題目一題都沒出，反而在第18至20題考了六面體截橫，這是在校修讀數A的自然組考生熟悉的題型。因此，今年數B考題，對自然組考生較有利。

補教老師魏上智說，今年數B總共有20題，第一冊考3題、第二冊考6題、第三冊考6題、第四冊考5題。其中專屬數B課程的有第6題、第10題、第11題及第16題，不過這些題目在校修習數A的考生也不難作答。

魏上智表示，今年數學第12題機率題、第17題排列組合題，計算量大，不易作答。至於第11題考碳排放，解創智表示，這一題用到幾何平均概念，類似的題目在課本都提過，不會特別造成考生的困擾。

補教預估，今年數B頂標、前標、均標分別為11級分、9級分、6級分，均較去年降1級分。