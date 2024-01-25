教育部與經濟部共同推動「促進國際生來台暨留實施計畫」，將延攬外籍生留台實習與工作，但外界擔心這項制度恐讓來台學子淪為學工，教育部長潘文忠25日在大專校院校長會議會後記者會說明，掛保證參與合作的企業必須經過學校評估，實習或打工更必須符合《就業服務法》，且每星期工作時數不得超過20個小時，一定會做到保障學生權益。

私立科技大學校院協進會理事長葛自祥表示，教育部對於這項政策的把關非常嚴格，除了獎學金部分來自於國發會，派送外籍生來台的外國大學也必須經過我國駐外單位核可，境外生來台第１年也不能實習，必須在學校把基礎課程學好，強化語言能力，「計畫比過去嚴格」。

至於有私立大專校院希望能全額補助教職員工加薪額度，且調薪能夠穩固且常態化，潘文忠則說，調薪的發布主要來自於行政院等部會的規畫，但依照過往情況，無法保證一定幾年必然會調薪，政府必須視當時的物價指數還有財政情況而定，這幾年之所以能夠調薪，還是在於整體稅收理想，才能有這樣的安排。