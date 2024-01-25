花蓮一名黃先生年輕時曾有近10年的磨石工作經驗，後雖離開該行業，未料44歲自影像檢查中發現肺部有大塊陰影，確診塵肺症導致的肺部纖維化，醫師表示，矽肺症不僅不可逆，還將會持續惡化，沒有特效藥，呼籲從事石材業者工作期間務必使用工業級防護口罩或面罩，「預防勝於治療」。

勞動部職安署、職業災害預防及重建中心、環境職業醫學會，聯合各地職業傷病診治專責醫院，進行人造石產業暴露危害與健康風險調查，其中，花蓮慈濟醫院去年底具出相關報告，顯示人造石矽肺症有年輕化及病程發展迅速的現象。

慈院胸腔內科醫師劉迪塑指出，矽肺症是塵肺症的一種，常見於人造石工業環境，工人因防護措施不完備，不慎將二氧化矽粉塵吸入肺部，粉塵沉積肺泡中，導致肺部慢性發炎和纖維化，使肺部彈性變差、氣體交換功能受損，常伴隨咳嗽、呼吸困難、運動不耐受等症狀。

不過並非所有粉塵吸入肺部都可能導致塵肺症，劉迪塑表示，通常10微米以上的粒子進入呼吸道前會被鼻毛阻擋，若粉塵小於5微米，就可能被吸到肺部最遠端，甚至進入肺泡裡；一旦進到肺泡，這些微小的粉塵粒子就無法被人體代謝或排出，會被肺泡中的巨噬細胞吞噬，最終進入淋巴系統，持續造成肺泡慢性發炎和纖維化。

劉迪塑接著說，矽肺症屬不可逆的吸入性肺部疾病，即便病人停止暴露在粉塵環境裡，病程仍會持續進展，曾有名黃姓患者21歲至30歲從事磨石工作，後續雖離開此行業，卻在44歲時從影像檢查中發現肺部有大塊陰影，後續確診為塵肺症導致的肺部纖維化。

「矽肺症最可怕的是，一旦患上，不僅不可逆還將會持續惡化，且沒有特效藥」劉迪塑說，吸入的粉塵大多沉積在上肺葉，因發炎反應和局部纖維化，產生許多間質性結節，嚴重時甚至會發展為漸進性大量纖維化，在雙上肺葉形成對稱腫塊，臨床上需和惡性腫瘤或結核病的腫塊或結節做鑒別診斷。

劉迪塑指出，一般大理岩或花崗岩的開採，因環境中二氧化矽濃度可能介於2％到40％間，吸入粉塵後所致的矽肺症多以慢性為主，經常需長達10至20年的暴露才會使肺部出現一定程度的纖維化，但人造石工程中，二氧化矽濃度可能達到97％，即便吸入粉塵時間短，因暴露濃度高，致病風險遠高於普通砂石開採，在臨床上的症狀通常屬於急性。

「預防勝於治療！」劉迪塑表示，矽肺症通常為職業暴露災害，呼籲相關從業者工作時務必使用工業級防護口罩或面罩，避免直接將粉塵吸入肺部，並注意場所通風系統是否完備，並建議矽肺症病患施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，避免肺部感染造成疾病惡化。