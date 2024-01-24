57歲的龐小姐是巴金森氏症病友，因為手腳無法控制的抖動，讓她生活起居都得靠家人和看護協助。儘管藥物是第一線治療方式，但她一吃藥就吐，根本沒辦法好好治療。在先生鼓勵下，她在4年前接受腦深部電擊刺激術（DBS），現在她不僅可以出門買菜下廚，連精細的打毛衣、織帽子等動作也不是問題。

巴金森氏症是僅次於失智症、第二常見的神經退化性疾病。三軍總醫院神經外科醫師曾冠穎說明，由於腦部黑質區域的多巴胺神經細胞退化，而造成顫抖、僵硬、步態異常等動作障礙。由於疾病初期症狀和老年退化極為相似，患者往往等到病程較嚴重時才就醫診斷。

曾冠穎表示，巴金森氏症以左多巴胺等藥物治療為主，但部分患者會出現手腳不自主控制的「異動症」，就像跳舞一樣，且長時間服用後療效下降，面臨時而能控制、時而惡化的交替反應，此時應考慮以手術治療，可降低50％到75％的藥物劑量。

龐小姐在新冠疫情期間出現手部莫名抖動，日常生活大受影響，輾轉就醫才診斷出巴金森氏症第三期。曾冠穎說，巴金森氏症可分為五期，當進入第三期時，兩側肢體症狀導致無法工作，走路相當緩慢，起立或坐下時非常困難，說話聲音較小、發音不清楚，但神智和記憶力仍正常。

曾冠穎說，藥物治療是首選，大約8成的患者可有效控制疾病，但龐小姐服藥後出現嚴重副作用，嘔吐導致食慾不佳，更沒有治療動力。目前健保規定須服藥滿5年才可給付腦深部電擊刺激術，但部分患者如龐小姐連一天都吃不下去，需自費接受手術治療。

腦深部電擊刺激術是將微小電擊的導線置入腦內，經由皮下的延長線連接到鎖骨附近的神經刺激器，精確地將電流刺激傳送到腦部，來控制運動和肌肉功能。曾冠穎說，手術中會在病人清醒狀態下，及時調整電極位置並直接測試，多數患者術後復原速度快，僅需定期回診讓醫師調整刺激器參數，以獲得最佳的治療效果。

龐小姐說，自己在先生鼓勵下決定接受手術，原本每天須服藥3到4顆，現在只需要半顆，副作用大幅降低；以前連走路都有問題，現在可以站立、行走，出門買菜回家下廚，還可以打毛衣、織帽子，生活品質改善很多，很慶幸自己當初接受治療。