另由英業達(2356)旗下英華達提供全家寶全方位生理量測系統，整合血壓和心電圖等五大生理量測，搭配醫療及健康管理機構服務，可協助客戶及家屬持續掌握健康狀態。

兆豐金控兼銀行董事長雷仲達表示，兆豐在每家分行配置至少兩位失智友善人員，已有超過2,550位同仁成為失智友善天使，不僅如此，兆豐銀行更發揮影響力，讓「信託」這樣溫暖又能守護人生的金融服務，協助客戶保護資產且滿足全方位需求，並持續擴大異業結盟，發展信託創新。

根據衛福部資料，台灣失智症人數超過32萬人，其中約9成為65歲以上的高齡人口，隨著2025年將邁入超高齡社會，失智人口將持續提升。由於失智症為腦部一連串功能退化的病變，患者除無法正常表達生活所需外，也有記憶和方向感的障礙，舉例來說，可能走到銀行卻忘了自己要辦什麼業務，面對銀行人員詢問產生的陌生與不安感，使他們不敢或無法完整表達自身需求，也因此高齡失智者多半需要家人協助辦理日常生活事務，這時便極需要銀行信託人員的同理心，細心友善的對待。而在資產保護上，中山醫學大學郭慈安副教授也在兆豐銀行12月28日失智友善金融論壇中分享，高齡失智者早已成為詐騙目標，甚至有心人士也會參加與失智者溝通的課程，期從中獲取利益，如果客戶能提早將資產配置於信託專戶，就能發揮防詐、安養晚年的功能。

為落實推動「信託2.0第二階段」核心目標，兆豐信託積極拓展並深化異業結盟，目前已與超過80家的各產業、機構簽署合作備忘錄(MOU) ，透過多面向宣導，來增進高齡(疑似)失智者對信託的認識，同時創新結合科技，打造高齡失智友善空間，提升客戶服務品質，期以提供滿足高齡及(疑似)失智者全方位需求的信託服務。