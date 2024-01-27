屏東縣佛教會理事長、萬法寺及潮州妙光禪寺住持釋見引法師認為，社會角落有許多需要被幫助的人，因此連續5年響應屏縣府歲末關懷活動。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣佛教會理事長、萬法寺及潮州妙光禪寺住持釋見引法師認為，社會角落有許多需要被幫助的人，因此連續5年響應屏縣府歲末關懷活動。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣佛教會理事長、萬法寺及潮州妙光禪寺住持釋見引法師認為，社會角落有許多需要被幫助的人，因此連續5年響應屏縣府歲末關懷活動，27日在萬巒鄉三村集會所及枋寮鄉老人文康中心發放紅包與物資給弱勢家戶，讓811戶弱勢家戶在春節前感受到佛陀的愛與慈悲。

屏縣府每年結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發放給全縣低收入戶紅包1000元及物資，連續響應5年的釋見引法師指出，縣府對於弱勢族群的關懷照顧有加，包含社區關懷據點、弱勢孩童的社會保險等，在全台各縣市做的最好、最全面。

釋見引法師說，很感謝企業家回饋鄉里以及十方善士提供協助，今年屏東縣佛教會、萬法寺、妙光禪寺認助潮州、萬巒及枋寮三鄉鎮共811戶低收入戶，包括潮州鎮241戶、萬巒鄉270戶、枋寮鄉300戶，萬法寺及妙光禪寺配合屏東縣政府每年歲末年終關懷送暖認助紅包，屏東縣佛教會贈送物資讓大家祈求平安，感受到佛陀的慈悲與愛。

釋見引法師同時也讚揚縣長周春米推出教育基金、脫貧計畫等愛心創舉，幫助屏東縣的弱勢家庭、照顧縣民，讓住在屏東成為一件很幸福的事。

在發放紅包、物資的同時，縣府社會處副處長徐紫雲也在現場宣導縣府推出的低收戶教育儲蓄基金、幫助弱勢孩子就學等福利措施，並特別向認助單位萬法寺致贈感謝狀表達感謝之意。