沈嶸被拇指外翻困擾多時。（創世基金會提供）

沈嶸本月向財團法人創世社會福利基金會捐款10萬。（創世基金會提供）

命理師沈嶸常年有拇指外翻問題，隨著時間日益嚴重，一度痛到不耐久走，也越來越難買到合適的鞋，造成生活不便。她在一個月前進行「拇指外翻手術」，目前仍在復健中。

拇指外翻是無法靠自己復原的病症，而且越老會越嚴重，因此沈嶸呼籲有相同狀況的患者應儘早找專門的醫師處理，千萬不要一昧忍受或置之不理。她說，嚴重的拇指外翻若不處理容易造成頭痛、全身痠痛、甚至引發自律神經失調等後遺症，因此趁著年輕身體恢復力佳，越早開刀處理越好。

由於尚未完全復原，沈嶸將本月的「每月捐十萬，持續二十年」公益捐贈儀式特別安排在魔法學院進行。她捐款累計520萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。沈嶸捐贈10萬元給「財團法人創世社會福利基金會」資助連續34年不間斷的「寒士吃飽30」尾牙活動，「寒士吃飽30」尾牙是創世每年農曆年前關懷弱勢的重要活動，將年禮與祝福紅包親送至植物人家庭，讓弱勢家庭也能感受年節氛圍與社會溫暖，同時加碼贈送創世基金會「魔法羊乳皂100個」「魔法面紙100份」「沈嶸老師書籍20本」，總物資捐贈累計18940份，公益腳步持續擴大推進中。

成立於民國75年的「財團法人創世社會福利基金會」，是全台唯一專門照顧清寒植物人的社福機構，以專業精神，堅持守護每一個弱勢植物人家庭。目前全台一共有17所植物人安養院，迄今安養2,615位植物人，免費到宅服務12,757位植物人及重度臥床老人，總計減輕超過15,000個家庭的負擔；安養1位植物人每月需支出4-6萬元，基金會每日支出超過百萬，加上物價飆漲，服務成本節節上升，然112年捐款至今已減少近3000 萬，對於24小時照顧不能中斷的植物人安養院而言是嚴峻的考驗。

沈嶸老師長期關注台灣公益活動，已持續支持創世基金會多年，她在得知創世募款遇到瓶頸，特地呼籲各界伸出援手共襄善舉，一起支持植物人家庭、低收入家庭、孤苦年長者等台灣社會弱勢族群，也能安心過新年。