大陸國台辦主任宋濤1日中午在北京會見電電公會理事長李詩欽一行人。宋濤在會面中談到台灣1月的兩項選舉，表示結果充分顯示，民進黨代表不了台灣，代表不了台灣的主流民意。民進黨繼續執政改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻止不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了國家統一的歷史大勢。

宋濤強調，無論台海形勢如何變化，大陸方面堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉的立場不會改變，堅定推動兩岸關係和平發展、推進國家統一進程的決心不會動搖。只要在「一個中國」原則基礎上，台灣任何政黨、任何團體同大陸交流協商都不存在任何問題。

談到大陸經濟，宋濤說大陸經濟回升向好、長期向好的總體趨勢不會改變。台商、台企可以先人一步搭上大陸發展快車。國台辦將會與國家發改委推出新措施，為台企參與新基建拓展管道，更進一步分享大陸數位經濟加速發展的機遇。

宋濤強調，無論台海形勢如何變化，大陸為台胞謀利造福的誠意不會改變，推動兩岸交流合作的舉措不會止步。相信台胞、台商會繼續秉持民族大義，堅持正確立場。

李詩欽則在會見中轉達兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄的問候，強調兩岸一定要合作發展，堅定不移地深化合作。李詩欽一行人也是台灣大選之後，首個訪問大陸的台灣經貿代表團。