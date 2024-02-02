韓國元月CPI只年增2.8%，較去年12月3.2%明顯下滑，至於市場預估值則普遍落在2.9%。因此，韓國上個月的消費者物價，不只連3降，同時漲幅也是從2023年7月以來最小，主因是國際油價下修，石油產品元月也跌2.5%。

韓國財政部示警，近期中東政治局勢不穩，油價被推升下，2月與3月的物價指數可能會重新回到3%左右。韓國央行也說，將來當地通膨可能暫時又會小幅度上升，暗示降息時間可能延宕。

韓國央行元月曾表示不會再升息，但大多數參與政策利率決議的專家學者認為，目前韓國緊縮的政策還有必要再維持一陣子，趁機把物價壓低至2%。否則日後供給面一旦吃緊的話，通膨增幅很容易又會變大。

根據韓國官方統計，不計入波動性較大的食品與能源，元月核心再核心的CPI只上漲2.5%，要比去年12月增加2.8%要稍微降低，另外，物價漲幅也創2021年12月以來最小。