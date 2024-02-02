澎湃新聞2日報導，「沒有她不敢打的招呼、沒有她不敢收的錢。」電視專題片《忠誠與背叛——2023湖南正風反腐警示錄》1日晚在湖南衛視播出。披露土生土長湘官、湖南省政府前祕書長王群23年來縱容、默許妻兒，到處打招呼、攬專案貪瀆，事發後，王群加上親屬共6人被留置起訴，創下湖南省涉案親屬留置數最多紀錄。

專題片稱，王群一直在湖南工作，歷任株洲市長、常德市委書記、湖南省人民政府祕書長等職，涉嫌受賄4500餘萬元（人民幣，下同，約合新台幣2億元）大部分由妻兒經手。王群說，他有意把程姓老婆放在自己和老闆之間，做「防火牆」、「二傳手」。

湖南省紀委監委辦案人員指出，在王群授意下，程婦頭頂市長、書記夫人光環，遊走於株洲、常德兩地政商界，插手工程項目、干預組織人事。社會上一度傳言「沒有她不敢打的招呼、沒有她不敢收的錢。」

專題片播出，程婦還經營自己的太太圈，時常邀約王群下屬或商人老闆的妻子，一起美容、打牌、旅遊。王群的妻子經營「小圈子」，兒子忙著「提籃子」，成為一些機構所謂的「資源型人才」。

王群兒子說，「通過我父親的職權，獲取了480萬的居間費，其中的一半也就是240萬給了我和我父親。他（王群）挺開心的，說那你長大了。」

兒子結婚，王群以借用名義收受價值74萬元的豪車；平時，王群還有意帶著妻兒參加老闆們的高檔宴請。此外，被王群當成「提款機」對待的外甥張建波在專題片中提到，「我總共靠他打招呼，做了差不多2個億（業務）。他平常要錢時，有時候打電話給我。」

澎湃新聞報導，邵陽市中級人民法院院長曾鼎新擔任審判長，1日一審開庭，審理湖南省人民政府前參事、祕書長王群受賄一案。

邵陽市人民檢察院指控：2001年至2023年期間，被告王群利用擔任株洲市委常委、高新區黨工委書記、天元區委書記、市人民政府常務副市長、市委副書記、市人民政府市長，常德市委書記，湖南省人民政府祕書長、參事等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為相關公司和個人在獲取國有資本注資、專案規畫審批、工程項目承攬、職務晉升等事項上提供幫助，收受他人以各種方式給予的財物，共計價值人民幣4526.607469萬元，其中未遂1200萬元。

據邵陽中院消息，庭審中，在審判長主持下，控辯雙方出示相關證據，進行質證並充分發表辯論意見，王群對公訴機關指控的事實和罪名無異議，當庭表示認罪悔罪。該案將擇期宣判。