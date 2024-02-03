陳柏霖、李銘忠在賀歲片《還錢》中不僅聯手劫盜，也對另一半相當深情，戲外他們同樣長情，近日一起接受本報專訪時，剛宣布和交往10年的圈外女友求婚成功的李銘忠開心分享，從年輕就一直有成家的想法，跟未婚妻也都很喜歡小孩；陳柏霖與女團Popu Lady成員庭瑄則是低調談情超過10年，不過他不願多談，僅說「有消息會大家講，不想先去預設未來」。

陳柏霖此次飾演竊盜集團首腦，在片中與飾演前女友的蔡思韵有精彩的感情戲，他表示，在詮釋時背負著責任感，「建立在分手的感覺，內疚和愧疚都多一些」，不過對於吃回頭草則說要看緣份，「畢竟未來的事情很難說」；而他與林哲熹也有爆笑的BL線，從影以來是否有被男粉絲告白過，陳柏霖搖頭否認「還沒有」，李銘忠則大方回「想打我主意的應該有，大多數藝人都有吧」，並說自己收過很多人的告白，「我都會說，我有老婆的告白就夠啦，也是我的求生欲啦」。

陳柏霖對於感情世界不願多談，僅表示有消息會公布。（陳俊吉攝）

李銘忠笑認一定會跟片中的角色一樣是個小孩奴，每次自己看到哥哥李銘順可以兒子玩樂、打鬧都很羨慕，不過隨著年紀增長，「本來想要的數字慢慢減少，足球隊變成籃球隊這樣，現在有一個小孩就滿足了，跟未婚妻一直有在討論」，至於何時會登記結婚，他則表示可能需要看農民曆以及與家人溝通後才能確定。而他近來在《少男少女》等片中都有有大尺度的床戲，他說，另一半不會盯場，不過他事前會先讓對方了解、安心，「我每接一部戲，題材我都會跟她分享，像這次《還錢》我跟她說很喜歡，主要是我會分享發生我身上的事情。」

李銘忠笑認一定會跟片中飾演「斌叔」一樣是個小孩奴。（陳俊吉攝）

戲裡為了兄弟赴湯蹈火在所不辭，戲外也很講義氣，不過陳柏霖先是謙虛回：「真的講義氣的話，就不會把講義氣的事情說出來」。李銘忠則分享，曾為保護被欺負的學弟與好朋友大打出手，還被叫進校長室，看到酸民批評哥哥李銘順時自己更是忍不了，都很想直接懟回去，「哥哥一直在工作上提點我非常多，罵我沒關係，比較在意身邊的人被欺負」，陳柏霖對於網路惡評倒是已經免疫，「不要怕文字，畢竟他們內心一定比我更不舒服，才會有這些想法，多去看一些好看的東西」。

陳柏霖（右）和李銘忠新的一年都希望身體健康。（陳俊吉攝）

今年他們依舊在忙碌中度過，陳柏霖今年會推出2部電影作品，除了《還錢》外，另一部喜劇片《鬼才之道》預計暑假檔期上映，李銘忠則稱，很幸運過年期間沒有撞到工作，可以好好陪伴家人，6月開始會開始進組拍戲。至於新年新希望，2人都坦言到了這個年紀最主要一定都是希望能夠身體健康，李銘忠笑說發現體力不如以往，有些動作戲會開始吃不消，「一年不如一年，但希望不要一下子往下衝，就多做運動，飲食方面也會注意一下」。《還錢》將於2月8日小年夜正式上映。