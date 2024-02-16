另外，平台週邊銷售收入之售車收入較上月減少，資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收較上月成長，生活媒合服務收入的營收成長，延續上月旺季的動能，主要來自快遞服務、居家清潔服務及代駕服務。

台灣大車隊居全台最大綜合型計程車隊，不只服務一般民眾交通需求，新竹、台中分公司也攜手當地政府推行「小黃公車」專案，讓計程車深入公車較難到達的偏鄉。台灣大車隊去年10月獲台北市計程車評鑑連續4年「特優獎」，台南分公司也於上月獲台南市112年計程車評鑑「優等」，搭車體驗獲得官方肯定。

逢開工，55688集團推出多項優惠，55688潔衣家推出2月超商送洗全品項89折，指定7-ELEVEN送限量CITY CAFE 大杯熱美式；2月底前於55688生活大管家官網訂購居家清潔可抽免費清潔，加購超過1,000元再享抽獎機會，3月底前參加「好友分享活動」送一小時免費居家清潔；即日起至55688代駕官網立即領取600元代駕金，送完為止。

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