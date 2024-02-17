美國高球名將老虎伍茲。（美聯社）

nah I’ve seen this look before. bro has the shits. #tigerwoods pic.twitter.com/xM6jWnSykI — pixels (@pixels_node) February 16, 2024

前高球球王史畢斯（Jordan Spieth）本周在捷恩斯邀請賽遭判失格，他次輪第4洞打出柏忌，交卡的時候卻是填了PAR（平標準桿），少報1桿直接被踢出比賽！史畢斯首輪打了66桿並列第5（標準桿71），次輪狀態不佳爆到73桿，包括在第18洞的雙柏忌，但他失格之前還有排進前20名。

第4洞標準桿3桿，史畢斯最後5呎推桿失誤，成為柏忌，但他誤記成了3桿。史畢斯在2015年登頂世界球王，拿過3座大滿貫冠軍（名人賽、美國公開賽、英國公開賽），這是他打過美巡賽263場比賽首次遭判失格。台灣好手俞俊安取得參賽門票，但打完第2輪未能晉級。

賽事主辦人老虎伍茲（Tiger Woods）親自下場比賽，次輪他出現流感症狀而宣布退賽，讓球迷大失所望。球迷看見伍茲賽前坐在小車吃In-N-Out漢堡，有人懷疑是吃壞肚子，怪罪漢堡不乾淨：「如果下次那家漢堡再接近伍茲，我們就要暴動了。」伍茲最後只打完24洞，他的發言人表示，伍茲賽前發燒，暖身時略有好轉，但開賽之後感覺頭暈而難以繼續。

史畢斯2022年在麥馬努斯配對賽也被判失格，他在第14洞提前把球拿起來，他以為自己分數不會列入團體計分，實際上比賽也有個人計分，所以他違規了。不過那是職業選手和業餘選手的配對賽，這種疏忽沒什麼大不了。