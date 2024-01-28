PGA農保公開賽台灣好手俞俊安奮力揮桿，抓下5隻博蒂並且零柏忌，以低於標準桿5桿的67桿完成第4回合，4回合總計低於標準桿10的278桿並列第6，個人首度PGA美巡賽連續兩場比賽打進前十名，並獲得下周AT&T圓石灘職業業餘配對賽的參賽資格。

現年25歲的俞俊安在前一周於美國運通高球賽並列第3，農保公開賽首輪取得單獨領先，但第2、3回合排名滑落，不過最後一天在托瑞松南球場再找回好手感，繼續維持他兩周來的好成績。

俞俊安最終以3桿之差未能超越奪冠的法國選手馬蒂厄帕文（Mattieu Pavon），帕文也成為二次世界大戰之後首位在美巡賽奪冠的法國球員。

俞俊安也透過了怡安揮桿五（Aon Swing 5）的積分排行，取得了下周在圓石灘舉行的總獎金2000萬美元大賽參賽資格。

目前世界業餘排名第1的俞俊安上季因為半月板撕裂而缺席4個月，他很高興再次拿出強勢的表現，表示：「很高興本周和上週周所做到的。能夠連兩周打進前十名，這對我來說是第一次。我能看到自己正處於絕佳狀態，所以希望能繼續保持下去，持續在下周的美巡2024賽季的第二場簽名賽事（Signature event）有好表現。」