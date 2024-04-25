彰銀先前已與銘傳大學、臺北商業大學、屏東大學、義守大學等知名學府合作開設信託講座後，盼提升青年學子對信託觀念的知識與應用，此次再前往馬偕醫護管理專科學校開講，以生活化方式分享信託實務案例。

彰銀表示，護理人員是高齡者及身心障礙者照護團隊中的重要成員，亦是長時間與高齡者及身心障礙者接觸的醫療專業人員，若能及早瞭解安養信託等架構，未來就能協助高齡者、身心障礙者及其家屬，善用信託工具照顧自己及家人，安排人生各階段的信託需求。

因此，彰銀此次特別與馬偕醫護管理專科學校合作舉辦安養信託講座，透過與學子們分享高齡者及身心障礙者的安養信託、信託如何與保險金結合及善用信託制度強化財產安全等議題，協助護理學生於進入職場前，建立對信託基礎概念的認知。

彰銀致力推廣安養及身心障礙信託，輔助民眾人生規畫、提供喘息方式，此次聯手馬偕護校相輔相成，期許未來能進一步將安養信託觀念推廣給更多醫護學子、從醫護校園紮根，將安養信託觀念散布到社會每個角落。

彰銀致力發展信託業務創新應用，並積極鼓勵同仁參與「高齡金融規畫顧問師」及「家族信託規畫顧問師」等專業證照培訓課程，目前已有60多名同仁取得家族信託規畫顧問師資格、上百名同仁通過高齡金融規畫顧問師認證，可為客戶提供優質信託服務，落實普惠金融精神。