在西班牙法院對總理桑傑士（Pedro Sanchez）的妻子葛梅茲（Begona Gomez）展開調查幾小時後，桑傑士宣布將在下周前暫停公職，以反思是否繼續領導政府。

據CNN報導，桑傑士24日在社媒平台X發文說，他將在29日面對新聞媒體，宣布是否繼續擔任總理。

24日早些時候，馬德里地區高等法院新聞辦公室發布簡要聲明說，一名法官在接到「乾淨的手」（Manos Limpias）組織投訴後，於16日對葛梅茲「涉嫌權錢交易和商業腐敗」一事開啟非公開調查。

桑傑士在貼文中說，極右組織「乾淨的手」的指控似乎是基於一些右翼和極右翼數位媒體發布的「所謂訊息」。他表明，葛梅茲將為自己辯護，並配合司法系統。與此同時，他需「停下來反思」，思考是否繼續領導政府。

桑傑士是西班牙社會黨人，該黨領導的聯合政府在議會中僅佔微弱多數。保守派、主要反對黨人民黨（Popular Party）領導人馬羅托（Javier Maroto）24日說，桑傑士「當然」希望繼續擔任總理，他暫停公職的舉動是「競選前活動」（pre-campaign event）。

西班牙北部巴斯克地區21日舉行地區選舉，社會黨贏得的席次多於保守黨，也比極右派 Vox 黨多。一項民調預測，在下個月巴塞隆納附近的加泰隆尼亞地區選舉中，社會黨也將比保守派和極右派表現得更好。