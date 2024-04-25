台中市議員何文海25日指出，中市13國共41個姊妹市或友好城市僅1個由盧締結，是「六都吊車尾」；祕書處長謝佳蓁說，城市外交並非只看是否簽署姊妹市，過去也邀請許多外交使節來台中參訪。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕日前出訪新加坡引發關注，台中市議員何文海25日指出，中市目前有13國共41個姊妹市或友好城市，其中由盧締結的城市僅有1個，是「六都吊車尾」；祕書處長謝佳蓁說，城市外交並非只看是否簽署姊妹市，過去也邀請許多外交使節來台中參訪。

台中市議會25日進行民政業務質詢，何文海表示，台中市目前共有27個姊妹市以及14個友好城市涵蓋13個國家，但盧號稱時隔3年出訪，卻選擇新加坡而非13國中任一城市，亦非選擇新城市結盟，實在可惜。另，盛傳盧下個出訪點會在美國，台中市有15個友好城市或是姊妹市在美國，是否擇一或多前往？或締結新的姊妹市？

何文海說，目前中市41個友好城市或姊妹市中，17個是從台中升格直轄市後締結，前市長胡志強任內締結了美國南卡羅萊納州的哥倫比亞市1個，盧上屆和美國關島締結姊妹市1個，而前市長林佳龍最認真，締交的姊妹市或是友好城市涵蓋日本、韓國、以色列、美國及蒙古，城市外交成果顯著。

他也批，盧秀燕任期5年多來，台北市締結3個友好城市或姊妹市，高雄5個，新北、桃園各7個，台南更高達9個，僅中市1個是「六都吊車尾」，要求市府「加加油」，不要只會帶隊出訪說有外交意義，但最簡單的城市互動卻忽略；希望未來姊妹市來訪，不要只是一般的市府拜會，還可安排市政參訪，讓外賓認識台中。

謝佳蓁則說，城市外交並非只看姊妹市是否簽署，重點是推廣讓大家認識台中，所以邀請很多外國史團來台中參訪，我們做了很多交流是在互動上；不只市長，還有副市長和秘書長都有帶團出去，