《省省吧！我家富貴發》劉家一家人遭遇逗趣寫實，常引起觀眾共鳴。（瀚草文創提供）

由郭子乾、曾莞婷、余晉、胡智強、陳昭妃主演的三立家庭共感影集《省省吧！我家富貴發》，一家人為了完成買房目標，引發一連串與街坊鄰里荒謬逗趣的劇情。郭子乾飾演的劉家一家之主將面臨「中年失業」的巨大危機，遭駕訓班老闆裁員後，偏偏老婆曾莞婷在此時終於要實現夢寐以求的買房計畫，郭子乾只好不計代價向「超派大哥」黃迪揚借來斡旋金，兩位百變演技派演員此次在喜劇交手，激盪出的火花令人相當期待。

另一方面，郭子乾不敢讓老婆曾莞婷得知自己失去工作和月薪，卻意外被小女兒陳昭妃發現此事，只好請陳昭妃一起隱瞞，兩人還扮成「金童玉女」在大賣場叫賣，原來是「超派大哥」黃迪揚提議郭子乾販賣高價的紙紮用品賺錢還款，郭子乾只能苦中作樂，從手握方向盤的駕訓班教練，變成身著古裝的「金童玉女」，他在叫賣紙紮豪車時說的頭頭是道，要大家別忘：「生前來不及盡孝，生後一定要補齊。」

郭子乾表示，雖然不知道現實中賣紙紮產品可以賺多少錢，但劇中想強調這家人只要有錢賺，不會放棄任何機會的心態，他也對於紙紮的噴射客機、房子和車子感到驚艷，「工藝非常好。」郭子乾在劇中看似搞笑，卻又真實呈現許多人夫和人父在現實中拼命掙扎的心路歷程，引起眾多網友共鳴。