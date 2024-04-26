許姓男子與被害甲女互不相識，去年受邀參加共同女性友人生日宴，許男見甲女不勝酒力陷入泥醉，假意攙扶甲女至其自小客後座休息，竟趁機伸狼爪摸胸、撩陰，甲女事後傳訊告知好友「他挖我陰道」、「我整個大崩潰」，許男審訊時僅坦承摸胸，還要求給予緩刑，法官不予採信，認許男犯趁機性交罪，判有期徒刑1年7月。

檢方起訴指出，許男及甲女在2023年3月10日晚間，受邀參加乙女在台中市西屯區汽車旅館舉行的生日派對，甲女因飲用大量酒類陷於泥醉，許男遂表示可到其自小客後座休息，即攙扶甲女進入該車後座，許男明知甲女與其僅初次見面而非男女朋友關係，將手伸進甲女上衣撫摸甲女胸部，再以其手指插入其陰道內，以妨害性自主起訴許男。

許男在審訊時，坦承趁甲女酒醉不能抗拒之際，撫摸其胸部，卻辯稱僅有隔著甲女內褲撫摸其下體，並未用手指插入其陰道，且已與甲女達成和解，請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。

法官審理，認甲女陳述案發當下如何遭許男性侵過程，若非親身經歷，實難在偵查時能詳確描述當天其有印象之情節，而甲女在案發後，隨即向友人傳訊稱：「我剛剛真的很害怕」、「我剛剛爆哭」、「他挖我陰道」、「我整個大崩潰」有對話紀錄在卷可佐。

法官審酌，許男僅為圖性欲之滿足，即對甲女趁機性交犯行，欠缺法治觀念及尊重他人性自主決定權之意識，考量許男犯後雖否認犯行，但已與甲女調解成立，並賠償40萬元，判處有期徒刑1年7月。仍可上訴。