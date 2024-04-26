證交所統計，台股今（26）日收在20,120點，周漲593.39點、漲幅3.04％，台灣50指數收盤為15,639點，周漲526.98點、漲幅3.49％，顯示主要是大型權值股大漲帶動。

產業別指數漲幅以航運類指數上漲8.63％為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌6.19％為最大。

集中交易市場本周總成交值為2.07兆元，全體上市股票成交金額為1.95兆元，股票成交量週轉率為3.04％。

各產業成交值前三名為：半導體類4,271億元，占全體上市股票交易金額21.87％；電腦及週邊設備類2,627.09億元，占全體上市股票交易金額13.45％；電機機械類2,331.72億元，占全體上市股票交易金額11.94％。

成交量週轉率前三名產業為：電器電纜類17.14％、電機機械類15.2％、建材營造類12.9％。

證交所統計，今年至今共74個交易日，集中市場總成交值為29.84兆元，市場日均值為4,032.4億元，股票成交量週轉率為36.93％。

另外，今天收盤全體上市公司市值63.99兆元，周市值增加1.88兆元，增幅3.03％。

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