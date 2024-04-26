電子股本周成交值萎縮至1.38兆元，占台股成交值比重也下滑至55.44％，盤面傳產股百花齊放，證交所統計，台股本周成交量週轉率前三名產業分別為電器電纜、電機機械及建材營造類，全數由傳產股包辦，且周轉率在12％～17％以上。