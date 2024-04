C JEAN 與福懋興業股份有限公司、仁美商 合作,運用NASA衛星圖,將巴黎奧運的景點加上台灣元素。(吳松翰攝)

PCES與集盛實業股份有限公司、佳紡國際貿易有限公司合作,以衝浪、攀岩、霹靂舞、滑板等運動為靈感。(吳松翰攝)

SYZYGY 與遠東新世紀股份有限公司合作,將運動員比喻為星辰,將星結現象比喻為運動員的毅力與團結。(吳松翰攝)

2024秋冬臺北時裝週於25日起開跑,為迎接緊接來到的巴黎奧運,本季開幕秀也以「文化奧運」為主軸、「整裝.待發 」為題,將秀場打造成運動員上場前的更衣室,並邀請多位來自不同領域的選手走上伸展台,此次大秀邀請六組設計師與台灣六大紡織大廠合作,以設計師各自認知的奧運,各自端出能夠象徵奧運精神、文化奧運的作品,共展演72套作品。

臺北時裝週2024秋冬開幕秀,開場以運動員上場前的換衣間為開頭,帶出「整裝.待發 」的主題。(吳松翰攝)

大秀開場,由穿著輕便的男模揍進秀場上換裝為開頭,洗澡落水聲、類似心臟跳動的音樂,模特們也漸漸著裝完畢走上伸展台,為緊接著六位設計師的作品揭開序幕,依序是由Story Wear、PCES、C Jean、SYZYGY、Jamie Wei Huang,以及本次奧運進場服設計師周裕穎同名品牌JUST IN XX,以進場服為主軸製作的延伸作品,每位設計師以自身的理解詮釋的奧運主題,有些類似想像魔幻、電玩般的造型,也有十分忠於自身設計語言的作品,各有特色。

JUST IN XX。(臺北時裝週提供)

其中JUST IN XX的作品,兼顧品牌原有龐克、街頭風格,也能看到過往部分系列的標誌性廓形,但同時也能看到一目瞭然的運動元素,如以擊劍服為靈感的廓形、泳裝、瑜珈服、還有體操服,不過品牌在秀上透過不同的造型手法呈現地更加戲劇性,另外也有運動緊身服裝、搭配典雅裙撐、蓬蓬裙的設計,周裕穎表示「我很喜歡像Whisky Coke那樣的設計,典雅與街頭、女性氣質與運動,把天平的兩端相互結合、碰撞。」在秀場音樂編排上面也十分用心,《Go Hard》、《Change the Game》以及最後設計師謝幕的《Bet On Myself》,強烈的鼓點還有鼓舞人心的歌詞,無一不在為各個運動員加油打氣。

JUST IN XX。(吳松翰攝)

除了獨特的廓形之外,在細節、圖騰、印花上也各有巧思,點綴於裙裝上的不規則色塊,是台灣行政區域圖重新拆解後重組的圖騰,點綴在白色背心、貼身洋裝上的小碎片,則是以中華奧會主題色打造的小台灣墜飾,如同海洋般的色調則是取自台灣藝術家江賢二的作品《臺灣山脈》為服飾紋樣 ,細節滿滿;另外在面料方面,則與台灣旭寬企業股份有限公司合作,使用回收聚脂永續面料 ,除兼顧永續環保,該面料也具備吸濕、快乾、涼感等機能。

Jamie Wei Huang。(臺北時裝週提供)

旅英台灣設計師Jamie Wei Huang的作品,則是以衝浪運動為靈感,貼身的衝浪衣著簡約、性感,搭配模特們不羈的髮型設計,整體散發出自信、優雅的氣質,服裝線條、輪廓設計上簡約、俐落,大量運用的縷空設計更帶來輕盈的視覺感受,不需言語就能感受到運動、奧會主題。

PCES。(吳松翰攝)

新銳設計師品牌PCES,則是兼具實穿與時尚度的服裝,主要靈感來源於衝浪、攀岩、霹靂舞、滑板等運動,將霹靂舞、滑板選手常穿的造型,重新融合品牌原有的色彩鮮明、略帶日系童趣的風格,本就擅長解構性設計的三位設計師,也將攀岩時的安全吊帶重新演繹,使服裝能隨著穿著者的需求、喜好、身型進行調整。強調永續、 向來面料多運用回收材質的PCES,本季則與集盛實業及佳紡國際兩企業合作的環 保素材,從台灣可可農業廢料製造的可可紗,重新賦予廢料新價值 。

C Jean。(吳松翰攝)

Story Wear。(吳松翰攝)