C JEAN 與福懋興業股份有限公司、仁美商 合作，運用NASA衛星圖，將巴黎奧運的景點加上台灣元素。（吳松翰攝）

PCES與集盛實業股份有限公司、佳紡國際貿易有限公司合作，以衝浪、攀岩、霹靂舞、滑板等運動為靈感。（吳松翰攝）

SYZYGY 與遠東新世紀股份有限公司合作，將運動員比喻為星辰，將星結現象比喻為運動員的毅力與團結。（吳松翰攝）

2024秋冬臺北時裝週於25日起開跑，為迎接緊接來到的巴黎奧運，本季開幕秀也以「文化奧運」為主軸、「整裝.待發 」為題，將秀場打造成運動員上場前的更衣室，並邀請多位來自不同領域的選手走上伸展台，此次大秀邀請六組設計師與台灣六大紡織大廠合作，以設計師各自認知的奧運，各自端出能夠象徵奧運精神、文化奧運的作品，共展演72套作品。

臺北時裝週2024秋冬開幕秀，開場以運動員上場前的換衣間為開頭，帶出「整裝.待發 」的主題。（吳松翰攝）

大秀開場，由穿著輕便的男模揍進秀場上換裝為開頭，洗澡落水聲、類似心臟跳動的音樂，模特們也漸漸著裝完畢走上伸展台，為緊接著六位設計師的作品揭開序幕，依序是由Story Wear、PCES、C Jean、SYZYGY、Jamie Wei Huang，以及本次奧運進場服設計師周裕穎同名品牌JUST IN XX，以進場服為主軸製作的延伸作品，每位設計師以自身的理解詮釋的奧運主題，有些類似想像魔幻、電玩般的造型，也有十分忠於自身設計語言的作品，各有特色。

JUST IN XX。（臺北時裝週提供）

其中JUST IN XX的作品，兼顧品牌原有龐克、街頭風格，也能看到過往部分系列的標誌性廓形，但同時也能看到一目瞭然的運動元素，如以擊劍服為靈感的廓形、泳裝、瑜珈服、還有體操服，不過品牌在秀上透過不同的造型手法呈現地更加戲劇性，另外也有運動緊身服裝、搭配典雅裙撐、蓬蓬裙的設計，周裕穎表示「我很喜歡像Whisky Coke那樣的設計，典雅與街頭、女性氣質與運動，把天平的兩端相互結合、碰撞。」在秀場音樂編排上面也十分用心，《Go Hard》、《Change the Game》以及最後設計師謝幕的《Bet On Myself》，強烈的鼓點還有鼓舞人心的歌詞，無一不在為各個運動員加油打氣。

JUST IN XX。（吳松翰攝）

除了獨特的廓形之外，在細節、圖騰、印花上也各有巧思，點綴於裙裝上的不規則色塊，是台灣行政區域圖重新拆解後重組的圖騰，點綴在白色背心、貼身洋裝上的小碎片，則是以中華奧會主題色打造的小台灣墜飾，如同海洋般的色調則是取自台灣藝術家江賢二的作品《臺灣山脈》為服飾紋樣 ，細節滿滿;另外在面料方面，則與台灣旭寬企業股份有限公司合作，使用回收聚脂永續面料 ，除兼顧永續環保，該面料也具備吸濕、快乾、涼感等機能。

Jamie Wei Huang。（臺北時裝週提供）

旅英台灣設計師Jamie Wei Huang的作品，則是以衝浪運動為靈感，貼身的衝浪衣著簡約、性感，搭配模特們不羈的髮型設計，整體散發出自信、優雅的氣質，服裝線條、輪廓設計上簡約、俐落，大量運用的縷空設計更帶來輕盈的視覺感受，不需言語就能感受到運動、奧會主題。

PCES。（吳松翰攝）

新銳設計師品牌PCES，則是兼具實穿與時尚度的服裝，主要靈感來源於衝浪、攀岩、霹靂舞、滑板等運動，將霹靂舞、滑板選手常穿的造型，重新融合品牌原有的色彩鮮明、略帶日系童趣的風格，本就擅長解構性設計的三位設計師，也將攀岩時的安全吊帶重新演繹，使服裝能隨著穿著者的需求、喜好、身型進行調整。強調永續、 向來面料多運用回收材質的PCES，本季則與集盛實業及佳紡國際兩企業合作的環 保素材，從台灣可可農業廢料製造的可可紗，重新賦予廢料新價值 。

C Jean。（吳松翰攝）

Story Wear。（吳松翰攝）