有駕駛禮讓女行人後，竟導致後方衝出來的機車，煞車不及直接撞上前車。（翻攝自臉書爆廢1公社）

下雨天騎慢一點！有駕駛日前行經於新竹縣竹北市溪州路時，因看見對向車道有女行人跨越馬路通過，便停下車禮讓，沒想到女行人通過後要取車時，突然衝出1輛機車，不僅擦撞到女行人的右手，該機車騎士還煞車不及撞上前方休旅車慘摔；對此，網友看了也搖頭表示「下雨天，汽車都塞了，機車要有防禦駕駛，有可能有人走出來或是開車門」。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，並上傳1段11秒影片，拍攝地點位於新竹縣竹北市溪州路上，從曝光的行車紀錄器影像可見，當時有駕駛依序跟著前車排隊前行，正好有位女子站在對向車道，等待路過車輛禮讓，要跨越雙黃線去取車，於是，駕駛便停下車禮讓女子先過。

當女子通過後要取車時，突然1輛騎車衝出來，急煞閃過要取車的女子，但疑因天雨路滑，整輛機車便左右搖晃又煞車不及，撞上前方的休旅車，騎士倒地後摔到對向車道，所幸，對向車輛車速不快閃過騎士，該騎士也趕緊爬回自己的車道上閃避，而取車的女子則不斷摸著被擦撞的右手。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示「唉..騎慢一點啦！雖然行人應該會賠較多」、「行人肇責比較大，但很明顯機車車速也是過快！明知道道路不寬，還騎那麼快！一點防衛性駕駛的警覺都沒有」、「下雨天騎這樣還要加油啦」、「地上濕滑還騎這麼快」、「下雨天，汽車都塞了，機車要有防禦駕駛，有可能有人走出來或是開車門」。