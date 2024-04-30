新華社報導，巴基斯坦警方當地時間4月29日說，巴方逮捕了4名涉嫌參與製造達蘇水電站項目中企人員車輛遭襲5名遇難事件的4名恐怖分子，隸屬於恐怖組織「巴基斯坦塔利班」，均來自開伯爾-普什圖省曼塞赫拉地區。

巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省警方反恐部門當天發布聲明說，在巴方為調查此次襲擊而專門組建的聯合調查組領導下，有關部門根據情報，實施此次逮捕行動。被逮捕的4名恐怖分子，隸屬於恐怖組織「巴基斯坦塔利班」，均來自該省曼塞赫拉地區。聲明公布了4名恐怖分子的名字，但未披露更多案件調查的詳細資訊。

3月26日，中方企業承建的巴基斯坦開伯爾-普什圖省達蘇水電站專案車輛在從巴首都伊斯蘭馬巴德前往專案現場途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）在事發後，赴中國駐巴大使館弔唁此次恐襲事件中遇難的中國公民，並表示巴方將全力會同中方做好善後工作，迅速徹查、嚴懲凶手，並進一步採取措施，全面加強對在巴中國人員、專案和機構的安保。