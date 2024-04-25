以色列-哈瑪斯戰爭持續了7個月，哈瑪斯的卡薩姆旅(Al-Qassam Brigades)在星期三發布了一段以色列裔美國人質高登堡-波林(Hersh Goldberg-Polin)的影片，這是去年11月最後一次交換人質後，再一次的人質消息。這位23 歲的年輕人在10月7日的恐襲中失去了左手，他用希伯來語對著鏡頭憤怒地要求以色列政府將人質帶回家。對家人來說，看到自己的孩子還活著，略為鬆了口氣，但是影片是何時拍攝，是否就是他的現在情況，仍然令家屬們擔憂。

NBC報導，高登堡-波林穿著深紅色襯衫，坐在灰色塑膠椅上，講述了自己被囚禁的200天。他還提到自己身為人質過了「節日」，他沒有具體提及哪個節日，但猶太人在本周一晚上渡過了逾越節，顯然這段說話，是暗示影片確實是最近所拍攝。

影片是在哈瑪斯高度控制下所拍攝，所以他的說話內容更多是批評以色列政府。他說「總理納坦亞胡未能完成釋放加薩剩餘人質達成協議，表現令人失望….政府應該考慮那些還困在地下坑道、需要醫療照顧的人質們。」

他補充說「以色列的持續空襲，導致70名人質喪生。」

與高登堡-波林的說法有明顯的差距，以色列官員的說法是「加薩仍有約 130人被關押，其中 30 人死亡」。在這些人質中，有6人有美國公民的身分。

這段2分43秒的影片結束前，高登堡-波林特別提到父母，「我愛你們並想念你們…我期待並希望在這場悲劇結束後。很快就能見到你們。」

以色列批評此類影片是心理戰。

人質和失蹤家庭論壇在聲明中表示「這段令人痛心的影片，呼籲政府採取迅速、果斷的行動，解決這場可怕的人道主義危機，讓我們的親人能夠安全返家。」

一名美國官員證實，美國政府在星期一就收到了這段影片，並與高登堡-波林的家人取得了聯繫。聯邦調查局的人質營救小組正在檢查影片中的線索，期望能找到有關囚禁地點的任何資訊。

年輕人的母親表示，她的兒子和另外27人一起躲在路邊的防空洞裡，但武裝分子找到入口，投擲手榴彈並向裡面開槍，造成多人死亡，多人受傷。

🔴 #Hamas has released the first video of Hersh Goldberg-Polin since he was kidnapped and injured during the #Oct7 attack.



📣 His parents called on #Israel and Hamas to reach a ceasefire agreement and bring him home ⤵️ pic.twitter.com/xwMn2fMwAg — FRANCE 24 English (@France24_en) April 25, 2024

一位知情以色列官員則透露更多，他說早在影片發布前，以色列情報部門就評估認為高登堡-波林還活著。這名 23 歲的年輕人與其他27人逃到了野外防空避難所。當恐怖分子向避難所投擲手榴彈時，戈德堡-波林的朋友安納•夏皮拉(Aner Shapira)回扔了7枚手榴彈，這勇敢的行動救了裡面的人，不幸的是，他被第8枚手榴彈炸死

官員表示，高登堡-波林也是撿起一枚手榴彈回扔的人，但在他完全扔回手榴彈之前，手榴彈爆炸了，導致他失去了一半手臂。

The Migunit story#HamasTerrorrists throw grenades into a Migunit (bomb shelter) where 30 party goers from the Nova festival are hiding



Some try to escape (and die)

A hero inside is throwing the grenades back outside

His name is Aner Shapira pic.twitter.com/7Ic1xt3pQd — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) November 28, 2023

在襲擊發生後和被扣為人質之前，他給父母發的最後一條短信是：「我愛你們」和「對不起」。

高登堡-波林的母親表示，她認為納坦亞胡政府應該妥協，以停止以色列和加薩的苦難，無數的無辜人民已經為此付出了太多的代價。她補充說，她希望加薩也有能夠共情的母親，正在努力幫助她的兒子。

分析師表示，這段影片是哈瑪斯做出的姿態，表示他們也尋求調解。