全國學生創意戲劇比賽日前於新竹縣落幕，共有160所學校3090人組成170組隊伍參賽，新北市派出23隊、438人參賽，含括現代偶戲、傳統偶戲、舞台劇項目，勇奪6座特優、17座優等獎座，23隊全數獲獎，獲獎數全國最多。

三芝國小學宛然掌中劇團參加國小傳統偶戲類布袋戲組，以「西遊記之『黑』海龍宮」劇碼榮獲特優。劇中將傳統西遊記故事跟現今減塑、海洋保護等環境教育議題完美結合。校長許文勇表示，希望能將傳統藝術之美跟SDGs環境永續的觀念，深植在演出者跟觀賞者心中。前場操偶手主力六年級高詳禎同學表示，因在演出前摔傷了左手，另個角色需要與其他團員合作搭配，在短時間內大家重新凝聚團隊默契，這樣的經驗非常難得！

樹人家商幼保科以劇碼「我的選擇就是我沒有選擇」，榮獲高中職現代偶戲類綜合偶戲組特優。此戲劇傳達父母期待與孩子實現夢想的衝突過程，透過諮商輔導，再加上鍥而不捨的磨合，慢慢化解誤會，達到彼此理解與相互支持的完美結局，真實呈現現代社會親子問題，發人省思。

林口高中榮獲高中職傳統偶戲類布袋戲組特優。本次比賽劇碼為台灣布袋戲操偶藝師陳錫煌老師拿手的「大鬧天宮」，劇情緊湊，完整演出孫悟空冊封齊天大聖到大鬧天宮的場景，對於參賽同學來說是一大挑戰！除了展現傳統戲的演法、步數外，並融入傳統戲少見的劇場燈光、創新音樂元素。

板橋高中「薛仁貴征東之龍門陣」以創意劇本、生動口白、流暢演出及精緻戲台榮獲高中職傳統偶戲類布袋戲組特優。該團隊捨棄傳統戲台，以一根木頭與一面布創作出融合東西方優點的新戲台，古典戲碼加上西方拉幕，無論帷幕、沙灘和海岸都令人有身臨其境的感受。

教育局長張明文表示，此次全國戲劇比賽參賽作品展現新北師生多元創意、藝術展演能力以及團隊合作精神，亦蘊含珍貴教育意涵與文化傳承，優秀表現值得肯定。新北市積極深耕藝術教育，發掘學生藝術長才，未來將持續辦理多元藝文競賽、活動及課程，並結合公私協力資源，擴展孩子的美感體驗與藝術視野，鼓勵多元適性發展。