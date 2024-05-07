上班時間人潮擁擠的捷運站，突然有位男子昏迷倒地，是你會怎麼做？這件事情就發生在今天（7日）早上在板橋江子翠捷運站，一名男子在等待列車時，突然身體不適昏迷倒地，男子當場失去呼吸心跳，附近民眾立即向站務人員求救，而工作人因為有受過訓練，立即拿PAD前往，並立即實施CPR，而這時剛好有兩位EMT緊急救護技術員發現，也立即上前幫忙，這名患者倒地後呈現無呼吸脈搏狀態，所幸急救得宜，在救護人員到達時，已經恢復意識，感謝這群人的挺身而出，在鬼門關前救回一命。

今天早上7點45分，在江子翠捷運站內，一名男子突然倒地，站務人員接獲通報立即到場急救，並拿出站內的PAD，現場立即電擊一次，而這時新北市消防局海山義消救護志工的小隊長李宗憲剛好經過，發現有人需要急救，立即上前幫忙，並接手施做CPR，當時還有一位台灣公眾除顫發展協會理事長徐震宇，當時正要前往上班途中，也立即加入急救行列，在兩人及現場站務人員和PAD的輔助下，這名患者在救護人員到達前，已慢慢恢復意識。

消防局救護人員到場時，患者已經恢復意識。（徐震宇授權使用）

這名男子隨後由救護人員接手，持續觀察生命跡象，並給予氧氣治療，男子在昏倒當下，頭部有撞到流血，所幸並無大礙，送往醫院後持續觀察，生命跡象穩定，所幸當時有這群人挺身而出，才讓這名男子有了人生再來一次的機會。

台灣公眾除顫發展協會理事長徐震宇在臉書上PO出整個過程。（徐震宇授權使用）

訊息訪問當時出手即刻救援的徐震宇，他以前也是新北市救護大隊的副大隊長，因為工作繁忙才脫離義消的行列，但對於出手救援，他表示捷運站務人員的反應表現值得嘉許，第一時間就的急救與求救是病人被救活的關鍵，小隊長李宗憲比我早接觸病人，我到時他剛剛電完第二次，仍呈現瀕死呼吸，於是開始CPR沒多久患者開始出現躁動，檢查頸動脈恢復自主脈搏，我們身為急救人員這種場面是看多了，這對我們來說真的沒什麼，就是機遇的問題。然而對捷運的站務人員來說，這真的是起死回生的關鍵，良好的反應機制與救人的勇氣，確實值得嘉許。

★「公眾 AED」（Public Access Defibrillation-PAD），