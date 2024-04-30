1名63歲老翁前天參加彰化縣萬人健檢活動時，突然昏迷倒地，幸好大村消防分隊隊員林泓達與邵詠豪迅速趕抵現場，立即使用AED，實施電擊，並接手CPR持續急救，讓昏迷老翁剛被送抵醫院就恢復生命徵象，成功從鬼門關前救回1條寶貴性命。

彰化縣一年一度整合式健康篩檢活動（又稱萬人健檢）於4月登場，預計於全縣26鄉鎮市辦理31場活動，28日來到大村國小舉辦，當天上午8點多，1名63歲男子跟妻子坐在候診區等待健檢時，他才跟妻子說「身體不舒服」，隨即就失去意識倒下。

現場衛生所醫護人員評估後立即實施CPR，並撥打119。大村消防分隊隊員林泓達與邵詠豪到場後，使用AED共電擊3次，並使用自動心肺復甦機與自動給氧機維持高品質的CPR壓胸與給氧。老翁被送醫檢查為急性心肌梗塞引起的OHCA（到院前心肺功能停止），急救治療後已清醒且狀況穩定。

「真的很開心！」消防隊員林泓達說，抵達現場後看到有4名醫護人員正在實施CPR，當下腦中就閃過「有機會救回」的預感，送醫途中持續實施CPR壓胸與給氧等急救處置，果然救護車才剛抵達醫院，病患就已經恢復呼吸及心跳，能將病患從鬼門關成功搶救回來真的很開心。

參與勤務的另1名隊員邵詠豪表示，很開心知道病患後續狀況良好，當時就是想盡快趕到現場給予協助，能不負所學盡到力量幫助人，感到非常榮幸。

員林基督教醫院急診室主任李旭雲說，患者沒有心臟病史，暈倒時頭部有撞到受傷，擔心有腦出血的情形，急診做完電腦斷層掃描，接著再做心導管，於62分鐘內打通心臟阻塞的血管，相較於全國平均90分鐘內打通，縮短了28分鐘，患者術後情況穩定。

彰化縣消防局指出，彰化縣統計平均每個月有115件到院前心肺功能停止（OHCA）的案件，其中高達7成發生在住宅，該局每個月的第1個星期六上午9點至11點，在彰化東區分隊、員林西區分隊、鹿鳴分隊及埤頭分隊辦理CPR＋AED認證訓練，歡迎縣民踴躍報名學習。