彰化縣第26屆磺溪文學獎徵文起跑！文化局今年邀請3位不同世代的文學作家林俊頴、朱國珍、陳又津擔任代言人，3人在今天的起跑會上大談與彰化的淵源，出生彰化的林俊穎高興自己能回到家鄉擔任代言人，還幽默提醒大家，參加文學奬的對象，不一定要是彰化人。

林俊頴提醒大家，參加文學奬的對象，不一定是彰化人，參加的主題，只要跟彰化意象有關，有彰化的底蘊、文化、傳統、藝術這些豐富內容都可以，提及最難忘的是事，出生彰化縣北斗鎮的林俊頴特別提及小時候在北斗戲院看電影的童年趣事。

朱國珍則說，自己對彰化有份特別的情感，小時候的家庭旅遊第1次就是到彰化，印象中的彰化，有八卦山大佛、很多美食小吃，還有熱情的人情味。特別從美國趕回來的陳又津也說，對彰化最深刻的印象是她跟著白沙屯媽祖遶境，從早上6點就開始走，來到彰化時，就有人準備好芭樂，沒想到清晨的芭樂可以這麼好吃。

縣長王惠美表示，「磺溪」是彰化的舊名，也是彰化文人雅士愛好的雅名，更代表彰化文風鼎盛。彰化培育出許多大文豪，如「台灣新文學之父」賴和、台灣文學「跨語世代作家」林亨泰。為傳承磺溪文學精神，鼓勵更多人投入寫作，彰化縣政府自1999年開辦「磺溪文學獎」，提供喜好文學創作者1個舞台。

磺溪文學獎今年度徵文主題「文學的溪，因你而奔騰」，意寓著彰化文學風氣，猶如川流不息的溪流，永不乾枯。徵文類別涵蓋新詩、散文、短篇小說、報導文學、微小說、電視電影劇本、傳統詩7大類別，題材限與彰化意象有關，總獎金135萬元，不限國籍、年齡，只要熱愛文學、喜愛創作的朋友都歡迎投稿，期限至7月10日。