呂姓飼主秀出手機的照片表示，2隻走失的鴕鳥他從小養到大。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

警方對呂姓飼主開出妨害交通的罰單。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

台中市烏日區溪尾大橋昨天出現2隻鴕鳥逛大街，被台中市農業局安置1天後，飼主今天下午出面領回，並先被警方開了1張妨害交通的罰單。2隻鴕鳥果然如先前警方推測，是來自彰化縣芬園鄉貓羅溪河床。飼主說，前天發現2隻放養在河床的鴕鳥被野狗追得到處跑，沒想到竟越境跑到台中市，還真會跑！

台中市警局烏日警分局溪南派出所昨天清晨接獲民眾報案，指在烏日區溪尾大橋上有發現2隻鴕鳥在路上逛大街。警方到場後，為避免驚嚇在道路中行走的鴕鳥，尾隨在後，最後在1處停車場圍捕成功，交由台中市農業局安置，該局透過鴕鳥協會轉介，將走失的鴕鳥委託彰化埤頭的業者代收。

今天下午，警方通知2隻鴕鳥的呂姓飼主領回，當呂姓飼主一到場時，2隻鴕鳥就開心靠了過來，其中1隻還不斷張口輕咬呂姓飼主，狀似在撒嬌。呂姓飼主拿出2隻鴕鳥小時候的照片表示，這2隻鴕鳥從小養到大，很有感情，看到牠們平安無事，他就放心了。

呂姓飼主說，他在前年9月中旬買了4隻出生14天的小鴕鳥，2公2母，1隻要價6000元，買回來飼養，主要是觀賞，把4隻鴕鳥養在貓羅溪河床雞寮附近，平常會讓牠們去河床吃草，所以曾有釣客拍到牠們。前天4隻鴕鳥被野狗追，當天下午5點多發現2隻鴕鳥不見。

昨天早上有人通知呂姓飼主鴕鳥出現在台中市烏日區溪尾大橋，後來警方有跟他聯絡，並已先向他開出1張「疏縱飼養鴕鳥在道路奔走，妨害交通」的罰單，雖然要被罰300元至600元，但他很開心2隻離家的鴕鳥終於平安返家。