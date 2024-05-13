國道3號北向193至194公里和美路段，今日早上10時30分許先發生3大貨車及2小貨車因不明原因撞成一團，後續再發生2車、2車追撞事故，3起事故釀成5輛貨車、4部小客車車禍，造成後方車流一度回堵約2公里遠，所幸3起事故未有人受傷就醫。（國道警方提供／葉靜美彰化傳真）

國道3號北向193至194公里和美路段，今日早上10時30分許先後發生5車、2車、2車3起追撞事故，3起事故釀成5輛貨車、4部小客車車禍，造成後方車流一度回堵約2公里遠，所幸3起事故未有人受傷就醫，駕駛酒測值均為零，現場於11時25分排除並恢復通車。

國道3號北向193至194公里和美路段，今日早上10時30分許先發生5車追撞事故，3大貨車及2小貨車先因不明原因撞成一團，後方小客車疑似未注意前方路況，有4輛小客車分別再發生2起追撞意外。相關肇事經過及肇因研判由國道警方持續調查釐清中。

國道警方表示，國道3號北向外側車道發生分別5車2車及2車共3件追撞事故。3件事故無人受傷就醫;全案駕駛經檢測駕駛酒測值均為零，警方獲報後立即調派巡邏車前往處理，派遣緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流，並封閉事故現場外側及中線車道進行拖吊，造成後方一度回堵約2公里，於11時25分現場排除並恢復通車。

國道警方初步研判，9車意外疑似因未保持安全距離釀禍，警方呼籲用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。