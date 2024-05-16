高雄前鎮區中華五路528巷口於今（16）日上午路口處出現長約1公尺、高約3公分的裂痕，消防獲報後立即派遣前鎮、成功分隊前往，警方也到場管制。據了解，約9點50分左右，1名江姓女騎士行經該處時還不慎自摔，而後方陳男、葉女因閃避不及追撞，3名騎士均手腳擦挫傷，江女送阮綜合醫院。目前經消防局人員到場檢測未發現異狀，其餘相關單位仍持續搜索造成道路破裂的原因，消防並在旁戒備，詳細狀況待進一步調查釐清。
高雄前鎮區中華五路528巷口於今（16）日上午路口處出現長約1公尺、高約3公分的裂痕，消防獲報後立即派遣前鎮、成功分隊前往，警方也到場管制。據了解，約9點50分左右，1名江姓女騎士行經該處時還不慎自摔，而後方陳男、葉女因閃避不及追撞，3名騎士均手腳擦挫傷，江女送阮綜合醫院。目前經消防局人員到場檢測未發現異狀，其餘相關單位仍持續搜索造成道路破裂的原因，消防並在旁戒備，詳細狀況待進一步調查釐清。
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