高雄市前金區1名方姓里長2019年起涉嫌詐領巡守隊誤餐費，遭人爆料檢舉。檢警調前往查緝時，方男眼見東窗事發，主動交出巡守隊員出入登記簿及相關印鑑配合調查，檢方查出，方侵占約22萬餘元誤餐費，今日偵查終結，依貪汙罪嫌起訴。

依據「高雄市社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費核發作業要點」規定，巡守隊每月之協勤誤餐費應於2個月內製作印領清冊後，送交警察分局審核請領。

檢方指出，45歲方姓男子於2019年1月5日當選高雄前金區某里里長，並兼任守望相助隊長，他向新興分局提出申請守望相助隊協勤登記，及到銀行申請專用帳戶。從同年3月起，陸續向新興分局請領3月至12月誤餐費共8萬1410元，2020年誤餐費10萬5590元，2021年1至5月、10至12月共6萬9600元，2022年1至4月誤餐費3萬4880元，共29萬1480元核撥進帳戶中，但方姓里長卻未如實發放給每位巡守隊員。

經有巡守隊員催討，他才於2020年8月18日補發2019年4月至12月誤餐費，以及2022年6月21日，補發2021年1至5月、10至12月、以及2022年1至4月誤餐費。遭人爆料檢舉後，檢察官指揮高雄市市調處及新興分局偵辦，方男見檢警大陣仗登門，交出巡守隊員出入登記簿，以及2019年至2021年的誤餐費印領清冊及排班表，巡守隊員印章及守望相助隊專款存摺印鑑等證物。

檢調查出，方從2019年起，多次請領誤餐費卻未發放，合計將20名隊員22萬餘元誤餐費侵占入己。檢調偵辦時，方坦承侵占餐費，加上有隊員指證確實未領取或是僅領到一次誤餐費，於22日偵結依違反貪汙罪嫌起訴。