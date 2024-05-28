立法院院會今（28）日繼續處理國會改革相關法案，而在昨天晚上國民黨立委柯志恩等人守夜時，民眾黨立委林國成曾來探班，他們談論「高雄選舉藍白合」的內容意外被錄下。

《中天新聞》昨全程直播在野立委守夜情形，約在昨晚近9點時，林國成前來探視並和柯志恩、國民黨立委王育敏等人閒聊。期間林國成提到，國民黨「用無黨還會上」，柯回，高雄里長最好就是掛無黨籍，別掛國民黨，屏東也是如此，一旁的王育敏稱，議員無黨籍也會。

林國成接著說，事情弄好之後，要去看看柯氏宗親，柯志恩問「柯氏宗親哦？柯P（指民眾黨主席柯文哲）哦？另外一個柯P嗎？」林稱「對」，高雄是他在負責，「我一直在促成…我跟你講喔，像台中就好，他們真的是…他們私底下在…」。

就在林國成話說到一半時，柯志恩注意到《中天新聞》正在拍攝，詢問「你們在拍？」中天記者回應，我們把聲音關掉，林則說，他們在談秘密。