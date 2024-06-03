針對國民黨立委近期連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，救國團今天表示，這項修法將還他們一個公道，他們也呼籲政府應善待每個為國家服務的良善的人民團體，攜手創造國家的未來。

國民黨立委提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，主張將「曾隸屬於國家之法人、團體或機構」移除於附隨組織定義之外，且嚴格定義政黨應同時實質控制人事、財務及業務經營，方為附隨組織並應溯及條例公布施行日。這修修法被認為是要替救國團解套。

救國團表示，他們的經費來源除政府委託補助外，尚有社會各界捐款及活動辦理收入，而且所得95％以上皆用作公益服務照顧弱勢。救國團的財產皆是合法靠勞務賺取的所得，與不當黨產無關，並且是取之社會用之於社會。

救國團說，他們是一個跨黨派的公益組織，全國各縣市鄉鎮市區三萬多義工及幹部藍綠白都有，大家共同致力於公益。救國團各鄉鎮團委會的基層組織會長，早就藍綠皆有，而且藍綠的民意代表不論選前選後都會積極參與救國團的活動，共同為公益而努力。

救國團指出，成立72年來，陪伴無數青年學習成長，培養無數社會菁英人才，近年更以「公益為主的服務型社會企業」為定位，所作所為無一不是福國利民的工作，請政府好好思考如何與救國團和解共生，攜手共創美好的台灣。