國民黨主席將在明年5月改選，外界視為布局2026地方選舉、2028總統大選的黨內前哨戰，現任主席朱立倫、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕被點名是可能人選。媒體人吳子嘉建議，國民黨主席、總統候選人合一，2028才能有一拚機會。

吳子嘉6日在《董事長開講》網路直播節目中表示，侯友宜這次參選總統大選，是面臨到換屆選舉，機會很大；2028年是挑戰現任總統，非常困難。他預言2028會是藍綠對決，國民黨要取得政權才能為民服務。

吳子嘉接著表示，盧秀燕當台中市長，表現優異，她有機會挑戰2028，但2028年的賴清德要比2024的賴清德要強1萬倍，甚至強更多，因為他拿到了國家機器，有很多方法可以對付你。

吳子嘉指出，這一屆國民黨主席朱立倫跟總統候選人侯友宜是分開的，這種分裂的打法，就是兩個團隊面對一個團結的民進黨，結果就輸了。下一次的競選環境更艱難，朱立倫沒有看出來問題所在，朱立倫要表態，選黨主席的目的，可能是要選2028，2026年最大的困難在新北市，一定要贏，因為立刻就要打2028年。

吳子嘉建議，未來的國民黨主席，就是要準備選2028年。而2028年布局，不管誰要選，都一定要坐下來談，而不是放風聲、帶風向。

媒體人張禹宣也認為，今天想要選國民黨主席的人，就是想要選總統；想選上總統，就一定得當上黨主席。黨主席跟總統候選人一定要兩位一體、合一，否則絕對不可能選上總統。