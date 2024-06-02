製造藍營矛盾？30綠委連署修憲提案「廢考監」 柯文哲：支持三權分立 @ChinaTimes

國會職權修法三讀通過，藍白都喊出未來將廢除監察院，民眾黨主席柯文哲今天表示，廢除考監兩院是民眾黨一開始的政治主張，只要是符合民眾黨目標的，都會去支持。

民眾黨主席柯文哲今日偕同夫人陳佩琪南下高雄參加東高雄一日遊，上午特地走訪民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷在美濃區成立的真引力咖啡廳，除了體驗手沖咖啡，現場並和黨員會談。

針對林國成和柯志恩談到高雄藍白合話題，是否在為民眾黨2026高雄選舉布局？柯文哲接受媒體聯訪時表示，民眾黨是個有主體性政黨，現在離2026年有段距離，到時候會按照計劃去做，現階段還是要尋找優秀人才，慢慢建立地方據點，今天就是示範點。

對於談及國會職權修法及監察院存廢議題，柯文哲表示，民眾黨希望在台灣政治中能夠發揮重要的角色，因此沒有說要支持國民黨或民進黨，只要是對台灣未來是對或好的，都會去做，廢考監兩院，是一開始的政治主張，只要是符合民眾黨目標的，都會去支持。