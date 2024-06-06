廢監察院議題在近期再度被關注，監察院長陳菊昨（5）日表示，只要立法院透過修憲的程序廢除監察院，她非常尊重也完全支持。對此，國民黨台北市議員游淑慧點名陳菊、監委高涌誠才出現廢院輿論，「重點不在監察院本身，而在裡面的人」。

游淑慧今在臉書表示，監察院只要好好做事、發揮功能，就有存在的必要，但就是有像陳菊、高湧誠這種人，才會讓社會出現廢監察院的輿論，所以重點不在監察院本身，而是在於裡面的人。

游淑慧強調，應該建立的或許是監委的選任制度與不適任監委的淘汰機制，監察院只是無妄之災。

藍白聯手推動廢考監，國民黨更拋出「廢院不廢權」、「修憲廢院前先凍結預算」等倡議。對此，陳菊昨表示，憲法賦予監察院應有職權、行使職權，若要廢除監察院，只要透過修憲程序，她尊重也支持，但藍營提出不動憲法，先凍結或砍監院預算，就違反大法官632條解釋，除非對方視憲法於無物、不尊重程序。