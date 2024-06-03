前駐菲律賓代表處大使徐佩勇2022年至去年利用公務上的權勢及機會，多次性騷擾菲律賓駐處職員，監察院上月18日全票通過徐的彈劾案，監察院續追查發現，前外交部長吳釗燮雖在去年4月11日要求徐解職返台，但後續卻未依規採取糾正和補救措施，甚至明明已將徐調回，卻仍對監院稱無人申訴，監委認為此舉「有點藐視監院函詢」，糾正外交部。

監察院指出，徐佩勇2022年12月7日至去年3月22日利用公務上的權勢及機會，多次性騷擾菲律賓駐處職員，讓職員感到非常不舒服、沮喪、恐懼、憤怒，甚至因此長期失眠，造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，不僅侵犯被害人人格尊嚴，也嚴重影響國家及外交人員的聲譽及形象。

另外，該案持續追查下，發現外交部有所疏失，監委紀惠容指出，外交部去年4月從國安系統得知徐佩勇疑涉職場性騷擾，吳釗燮4月11日立即要求徐解職返台，但當本院接獲陳情後，同月27日函請外交部查明處理，菲律賓駐處卻仍避重就輕，只陳報本案是徐言語上誤會，造成職員心有不悅；外交部則函覆未接獲申訴，因此未啟動調查並採取糾正及補救措施。

紀惠容也指出，有匿名人士去年6月間在PTT爆料，甚至揭露被害人的姓名及照片，經媒體引用報導後，外交部才著手處置，但雇主依法有防治責任，並於知悉有性騷擾時，應採取立即有效的糾正補救。

紀惠容更點出，駐菲處陳姓秘書為辦理性騷擾防治業務及受理申訴的專責人員，卻欠缺相關教育訓練，在監察院調查詢問時強辯稱，「當妳有聽到時，馬上就跑去跟當事人直接面對面地談論嗎？」「請問法令有寫得很清楚要馬上立即啟動調查程序嗎？」「是不是在當天晚上馬上就要跟當事人講：『對不起，妳是不是被性騷擾了？』」顯示外交部宣導和教育訓練成效不足。

紀惠容表示，外交部駐外館處近來發生多起性騷擾事件，外交部坦言徐佩勇案是me too事件首例，後續會檢討改進，雖已再辦理宣導及教育訓練，卻未能追蹤掌握外館相關人員實際參與狀況與學習成效，凸顯外交部防治宣導與訓練仍有加強精進之空間，應予檢討改進。