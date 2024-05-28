立法院今續審國會改革法案時，國民黨團、民眾黨團提案延會動議，經表決結果顯示，總人數有106人，贊成者101人，贊成者多數，今日將延長開會至討論事項第7案，其中包含《再生醫療法》與《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》。

國民黨團、民眾黨團共推的國會改革，包括總統國情報告常態化、藐視國會罰則、強化人事同意權、國會調查權及聽證權皆已二讀通過，民進黨團為延長國會改革三讀通過的時間，針對三黨團有共識不予增訂的條文，逐條提出表決，過程中，民進黨團也提出散會動議，但在場出席106人，贊成50人，贊成者少數，民進黨團散會動議不通過。

而在下午3時時，國民黨團及民眾黨團提出延長開會動議，一路到討論事項第7案，針對延長開會進行表決後，在立法院長韓國瑜宣告下，結果顯示，總人數有106人，贊成者101人，贊成者多數，動議內容指出，今日院會要至討論事項第7案才做休息。

其中討論提案第5案、第6案是攸關民生的《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》，第7案則是520政府換屆前，內政部及各黨團立委推動里長年終慰問金、地方民代助理薪資調漲的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正。