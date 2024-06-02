國會改革法案三讀闖關，民進黨立委林岱樺說，國會擴權法案牽涉到的已不單是國會的權力，而是憲政層次的核心問題，同時也不可避免地帶來憲政僵局困境，她呼籲透過類似「憲政國是會議」的討論機制，傾聽廣納及整合朝野與人民的意見，提出更完備的制度設計改革方案，共同讓台灣成為更好、更能守護民主價值的正常國家風範。

林岱樺提及，面對台灣關鍵的憲政時刻，相信所有的民進黨立委賴總統心情一樣沈重，無不思穩定國政之道、愛民富民之法。

林岱樺表示，近期兩大在野黨發起的國會擴權法案，不僅在國內引發大規模的群眾抗議反彈，甚至也引起國際社會的諸多關注。她說，就日前英國金融時報就在社論中提到，有評論家認為國會擴權案已等同「國會政變」，是企圖用單方立法的形式來改變憲政體制，其作為不僅侵害司法權，同時也涉及國家安全的嚴重性問題。

她認為，這篇社論還同時提醒，台灣政治版圖已有巨大變化，需要改變過去的政治運作方式，而所有政黨應放下黨派之見，將臺灣的國家利益置於政黨的政治利益之前。

林岱樺進一步指出，透過這篇社論，我們可見到國際社會如何地關注台灣的民主維繫與主權維護。然而，雖然執政黨主張政黨協商與民主討論，但由於在野黨運用國會脆弱多數，強行通過爭議性法案，我們更看見台灣公民社會如何自發地用各種行動方式來參與，加入守衛台灣民主的政治過程之中。

林岱樺認為，政治除需要理性思辨的討論過程，亦需要溝通說服的對話機制。因此政府與各政黨，都必須更公開、更負責地說明自己的主張與立場；透過對話、討論，而不是對抗、衝突。大家共同來提升台灣的民主品質素養，真正達到福國利民之成效，以示對國民及選民的負責態度。為台灣民主價值的深化，各憲政機關對於自己的權力更應有所節制，各政黨應做對憲政體制忠誠的政黨，同時盡全力尋求對話和妥協，來加強凝聚台灣國家的團結，尋求政治共同體的認知。

林岱樺進一步說明，事實上，國會擴權法案牽涉到的已不單是國會的權力，而是憲政層次的核心問題，同時也不可避免地帶來憲政僵局困境。我們著實很難期待新政府的人事案與預算案都能在立院平順地推動進行。

林岱樺說，在外有中國對台灣主權強大的威脅下，面對關鍵憲政時刻的台灣，我們需要凝聚國民的共識，運用集體的智慧來解決目前體制上的限制。過去，李登輝前總統在野百合學運的社會改革要求下召開「國是會議」，凝聚朝野和民間共識後，從而促成憲政改革與總統直選。

林岱樺認為，面對當前國際擔憂台灣安全、國內疑慮擴權違憲的這個關鍵憲政時刻，衡諸修憲委員會難以組成的情況下，我們應堪藉此機會因緣，透過類似「憲政國是會議」的討論機制，傾聽廣納及整合朝野與人民的意見，通盤檢視現行的憲政體制，提出更完備的制度設計改革方案，共同讓台灣成為更好、更能守護民主價值的正常國家風範。