Jocelyn9.4.0以首張同名創作EP，入圍本屆金曲獎最佳新人獎，得知入圍喜訊，她第一個衝去客廳告訴媽媽，母女倆興奮尖叫，媽媽馬上幫她預約做保養，要她美麗走紅毯。其實她大三決定簽約時，爸媽皆反對，甚至立下期限，如果到2026年她還闖不出名堂就要去當上班族，如今獲金曲肯定，她開心直呼：「現在我應該過關了！」

Jocelyn9.4.0從高中開始愛唱歌、有明星夢，大學赴美就讀波士頓大學廣告系，大三那年因疫情嚴峻而返台，被音樂人劉偉德相中簽約，也在《聲林之王3》比賽中表現亮眼，但爸媽擔心她遇到詐騙集團，且認為她只有三分鐘熱度，不贊成她走音樂路。

Jocelyn9.4.0從《聲林之王3》比賽出道，以自創曲〈無所謂〉打開知名度。（羅永銘攝）

後來她答應爸媽先返美完成學業，畢業後再回台發片，她坦言很怕媽媽，「我媽很兇，是嚴厲的母親」，自爆大一成績單最差拿過「B–」，「我嚇到想說完蛋，就把『–』」塗掉才傳給爸媽看，這是我做過最過份的事情」。今年母親節她跟媽媽吵架，媽媽好幾天不跟她講話，「因為入圍而跟媽媽和好了，所以我要謝謝金曲獎」。

她也在得知入圍後馬上打電話跟男友分享喜悅，男友大呼：「妳想要什麼禮物？我買給妳！」讓她覺得暖心。她大方坦承，有個交往一年、在高雄上班的圈外男友，不擔心認愛會影響人氣，「我覺得不影響，聽我歌的人應該是喜歡我的作品，如果他們這樣就不喜歡我，那也沒辦法」。

Jocelyn9.4.0是潛力十足的新生代創作女歌手。（羅永銘攝）

今年金曲新人獎競爭激烈，共有鳳小岳、徐暐翔、鄭平、鄒序、王ADEN、Makav真愛跟Jocelyn9.4.0搶獎。被問到誰是最大勁敵？她說：「我滿看好王ADEN。」自認兩人音樂類型比較像。如果自己能奪下獎座，她已想好要放在家中玄關，讓爸媽炫耀，也要把獎金拿來請家人和公司同事吃飯。

她認為入圍就值得慶祝了，不敢對拿獎抱太大期待，「但我有自信成為當天滿漂亮的人」，正在跟公司討論紅毯服裝，尺度「不要露三點，我其實全部都可以，若隱若現也可以，重點是漂亮」。

Jocelyn9.4.0是畢業於美國波士頓大學的高材生。（羅永銘攝）

她大學時期曾胖到體重67公斤，返台後開始制定減肥計劃，試過針灸、168斷食法，不僅吃水煮餐，每週3天去跑步或游泳，持之以恆一年半後瘦身成功，現在僅49公斤，被封為「R＆B 小辣椒」。