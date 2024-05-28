高雄醫學大學護理系大三休學生丁姓男子不滿暗戀的蔡姓男同學交女友、冷落他，持球棒在停車場伏擊後，原本要拿尖刀將其眼睛戳瞎，不捨蔡男痛苦倒地的他當場痛哭，最後被其他同學制伏。一、二審依殺人未遂罪判4年10月，高雄高分院更一審28日宣判，考量他並未戳瞎丁男且已和解，改判3年10月，可上訴。

丁男個性內向，休學後疑似不滿暗戀的蔡男交女友還疏離他，2019年6月某日攜帶刀械及酸痛貼布攻擊蔡男，想要弄瞎蔡男雙眼，當時遭到蔡男奮力抵抗，才沒有讓丁男得逞。當時蔡男氣得報警提告，但最後原諒丁男，撤回告訴。

沒想到，蔡男的容忍並未讓丁男徹底反省，2019年10月8日上午，丁男先埋伏在高醫大校區的地下停車場，見蔡男和林姓女友現身，拿鋁製球棒從後方朝蔡男頭部亂打，林女當場喝止「幹嘛打人！」且奮不顧身上前阻擋，也遭棒擊。

混亂中，蔡男倒地高喊「丁╳╳，不要打了！」還拼命舉手阻擋，當時有2名學生路過見義勇為，奮不顧身將丁男壓制在地，另有同學通報校安人員到場，警網5分鐘內趕至，將丁男押回偵訊，在他褲袋、背包搜出水果刀及料理刀，並扣押犯案工具鋁棒。

蔡男經送醫後，診斷出頭部蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜上出血、肢體、軀幹多處鈍挫傷、左耳聽力缺損，事後再度提告。

法官認為，丁男自己念護理系，明明知道頭部是人體脆弱部位，還拿球棒猛擊，根本就是「直接故意」，一、二審依殺人未遂罪判丁男4年10月。

丁男辯稱，原本的計畫是要先痛打蔡男一頓後，再拿刀戳瞎他的眼睛，他否認有殺人或重傷害的故意，辯稱只有「普通傷害」，他不服上訴。

最高法院認為，丁男確實未實際動手戳瞎蔡男雙眼，為此發回更審。高雄高分院更一審認為，蔡男事後左耳聽力受損，對工作和生活造成影響。丁男不是第一次犯案，可見他的動機非良善且手段殘暴。考量丁男坦承部分犯行，且以50萬元蔡男和解，加上蔡男也表明不願再追究，改判3年10月，可上訴。