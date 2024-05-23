去年1月曾於台北市萬華區犯下殺人未遂案的39歲簡郁紘，因19日於基隆市某醫院脫逃後，在基隆、台北、新北到處趴趴走，並且在新莊、林口工地打工維生，竄逃4天後於昨(22)日晚間7時許於新莊某公寓落網；簡郁紘於19日脫逃後，隔天(20)日便在新北市新莊找到打零工的工作，並且住在被安排的員工宿舍，簡男的室友表示，對方入住2天，沒菸沒錢，曾向他與其他室友借菸借錢，但大家僅借簡男菸抽，並沒有借出錢，也沒想到這名室友竟是媒體大肆報導的逃犯。

19日從基隆市某醫院脫逃的簡郁紘，先是搭客運到台北市，曾在和平西路、龍山寺、西門町等地出沒，後來，又搭捷運至新北市板橋區新埔捷運站下車，並由5號出口搭乘805號公車至新莊，簡男於新莊某派遣公司找到打零工的工作，並且於21日、22日都去工地打工，下班後也住在被安排的員工宿舍，直到昨(22)日晚間於雙鳳路上某公寓被警方逮捕。

據《東森新聞》報導，簡郁紘的室友表示，對方住了2天完全不知道是嫌犯，且簡男身上沒有錢，因此連抽菸都要和他或是其他室友借菸抽，且簡男也曾向他和其他室友借錢，但都被拒絕，另外，簡男也說自己從林口來的，他也問對方「怎麼不回家住？」，而簡男則說「沒有機車」。

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